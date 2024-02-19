Орбан призвал закрыть рынок ЕС для украинской агропродукции

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выступил за закрытие европейского рынка для украинской агропродукции, сообщает Европейская правда.

"Проблема европейских фермеров заключается в том, что Брюссель принимает правила, которые делают производство для них все более и более дорогим" , – цитирует Виктора Орбана "Фидес" в связи с европейскими демонстрациями фермеров.

В видеоролике, размещенном на странице главной правительственной партии в социальных сетях, премьер-министр отметил: в Венгрии также действуют такие правила, но при этом ЕС разрешает ввозить в Европу сельскохозяйственную продукцию из стран, где такие же правила не действуют.

"Это означает, что украинская сельхозпродукция не должна быть допущена на европейский рынок" , – подчеркнул Виктор Орбан.

По его словам, к фермерам никто не прислушивается, они чувствуют, что расстояние между ними и теми, кто принимает решения в Брюсселе, как небо и земля.

"Это невозможно. Правила должны быть изменены" , – заявил Орбан.

Напомним, шесть крупных фермерских организаций Европейского Союза раскритиковали предложения Европейской комиссии по лучшему контролю за импортом украинской сельскохозяйственной продукции как недостаточные.