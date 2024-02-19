В Мининфраструктуры против бойкота польских товаров в ответ на блокаду

Бойкот украинцами польских товаров в ответ на блокаду границы будет неверным шагом, поскольку между Польшей и Украиной много общего.﻿ Об этом заявил министр инфраструктуры Александр Кубраков в эфире телемарафона, пишет Александр Белоус, РБК-Украина.

"Я считаю, что, в конце концов, это неверная стратегия" , - сказал он.

Министр напомнил, что в начале войны население Польши и польские власти предоставили убежище миллионам наших граждан, в кратчайшие сроки организовали военную логистику, в том числе, когда начался топливный кризис.

"Я считаю, что у нас бы значительно положительных историй сотрудничества, у нас общий враг" , - добавил Кубраков.

Министр считает, что "эти небольшие группы людей рассчитывают, чтобы мы начали ссориться". При этом он не объяснил, кого имеет в виду.