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В Мининфраструктуры против бойкота польских товаров в ответ на блокаду

В Мининфраструктуры против бойкота польских товаров в ответ на блокаду
Фото: Facebook

Бойкот украинцами польских товаров в ответ на блокаду границы будет неверным шагом, поскольку между Польшей и Украиной много общего.﻿ Об этом заявил министр инфраструктуры Александр Кубраков в эфире телемарафона, пишет Александр Белоус, РБК-Украина.

"Я считаю, что, в конце концов, это неверная стратегия", - сказал он.

Министр напомнил, что в начале войны население Польши и польские власти предоставили убежище миллионам наших граждан, в кратчайшие сроки организовали военную логистику, в том числе, когда начался топливный кризис.

"Я считаю, что у нас бы значительно положительных историй сотрудничества, у нас общий враг", - добавил Кубраков.

Министр считает, что "эти небольшие группы людей рассчитывают, чтобы мы начали ссориться". При этом он не объяснил, кого имеет в виду.

"Нам точно нельзя ссориться, у нас точно есть гораздо больше вещей, которые нас объединяют, чем нас разъединяют", – сказал он.

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