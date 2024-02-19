В Мининфраструктуры против бойкота польских товаров в ответ на блокаду
Бойкот украинцами польских товаров в ответ на блокаду границы будет неверным шагом, поскольку между Польшей и Украиной много общего. Об этом заявил министр инфраструктуры Александр Кубраков в эфире телемарафона, пишет Александр Белоус, РБК-Украина.
"Я считаю, что, в конце концов, это неверная стратегия", - сказал он.
Министр напомнил, что в начале войны население Польши и польские власти предоставили убежище миллионам наших граждан, в кратчайшие сроки организовали военную логистику, в том числе, когда начался топливный кризис.
"Я считаю, что у нас бы значительно положительных историй сотрудничества, у нас общий враг", - добавил Кубраков.
Министр считает, что "эти небольшие группы людей рассчитывают, чтобы мы начали ссориться". При этом он не объяснил, кого имеет в виду.
"Нам точно нельзя ссориться, у нас точно есть гораздо больше вещей, которые нас объединяют, чем нас разъединяют", – сказал он.