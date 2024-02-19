У Байдена хотят отправить Украине ATACMS большой дальности – NBC

Администрация президента США Джо Байдена работает над тем, чтобы предоставить Украине новые мощные баллистические ракеты большой дальности.﻿ Об этом сообщает NBC News, пишет Валерия Полищук, РБК-Украина.

В конце прошлого года США начали поставлять Украине армейские тактические ракетные комплексы, известные как ATACMS, но до сих пор они поставляли только старые ATACMS средней дальности. Теперь США склоняются к отправке более дальнобойной версии ракеты, сказали чиновники. Это позволит Украине наносить удары дальше в пределах контролируемого Россией Крымского полуострова.

Представители оборонного ведомства заявили изданию, что у США ограниченный запас ATACMS и что они вряд ли отправят их на Украину без денег на пополнение американских запасов.

По словам двух американских чиновников, если Конгресс одобрит увеличение финансирования Украины, США могут включить дальнобойные системы ATACMS в один из первых пакетов военной помощи, оплаченных за счет этих средств.

У США также есть боеприпасы и артиллерия, готовые к немедленной отправке на Украину, если финансирование будет одобрено, добавили чиновники.

Помощь Украине от США

В прошлом году президент США Джо Байден запросил у Конгресса выделить более 100 млрд долларов на помощь Украине, Израилю и Тайваню, а также охрану американской границы. Республиканцы отказались поддерживать инициативу. Они требовали более жестких мер по охране границ. Таким образом, помощь Украине стала зависимой от позиции членов Республиканской партии.

Недавно в Сенате США начали рассматривать законопроект с помощью Украине, Израилю и Тайваню без денег для границы. Уже 3 февраля, его поддержали сенаторы.

Для того чтобы законопроект вступил в силу, он еще должен пройти Палату представителей и быть подписан президентом Джо Байденом.