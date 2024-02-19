Зеленский посетил украинских военных под Купянском

Президент Украины Владимир Зеленский во время поездки в Харьковскую область побывал в батальонном командном пункте 14-й отдельной механизированной бригады имени князя Романа Великого, которая выполняет боевые задачи по обороне Купянска.

Об этом сообщили на сайте президента Украины.

Зеленский заслушал доклад командира бригады подполковника Алексея Трубникова об оперативной ситуации на соответствующем участке фронта и взаимодействии со смежными подразделениями Сил обороны.

Комбриг также рассказал президенту об опыте применения дронов разных типов в зоне ответственности и об особенностях борьбы с враждебными БПЛА с помощью систем РЭБ.

Отдельно обсудили обеспечение подразделений техникой, боеприпасами и другими актуальными потребностями воинов.

Зеленский также пообщался с военными и наградил защитников, отличившихся в защиту независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины.

"Рад быть сегодня здесь – увидеть вас, поздравить, быть благодарным от всех украинцев, от всей Украины за то, что вы делаете ежедневно такую большую работу, за то, что защищаете государство, наши семьи, незави ﻿﻿ симость, наш суверенитет. Уверен в вас. Желаю вам здоровья, беречь себя и своих собратьев. Это очень важно. Желаю всем вам победы" , – сказал президент.

Зеленский вручил военным государственные награды и награды.