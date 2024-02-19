ВСУ закрепились на новых позициях после ухода из Авдеевки – Тарнавский

Командующий оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" Александр Тарнавский уверяет, что украинские военные закрепились на новых рубежах обороны на Авдеевском направлении Донецкой области, сообщает Украинская правда.

"В зоне ответственности ОСУВ "Таврия" за минувшие сутки враг нанес 26 авиаударов, совершил 33 штурмовые действия и 803 артобстрела.

На Авдеевском направлении наши защитники отбили 5 атак врага в районах Новобахмутовки, Ласточкино и Первомайского. Здесь украинские военные закрепились на новых рубежах обороны и успешно отражают попытки российских оккупантов развить наступление" , – отметил командующий.

По да﻿нным Тарнавского, на Марьинском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах Георгиевки, Победы, Новомихайловки, где враг при поддержке авиации 18 раз пытался прорвать оборону украинских войск.

На Запорожском направлении враг 10 раз пытался атаковать позиции Сил обороны в районе села Роботино. Здесь россияне вернулись к тактике малых штурмовых групп с привлечением нескольких единиц бронетехники. Эти попытки наступательных действий прекращаются, враг в окрестностях Роботино уничтожается, заверил командующий.

Общие потери врага в операционной зоне ОСУВ "Таврия" за прошедшие сутки составили: 624 российских оккупанта, 4 танка, 21 боевая бронемашина, 4 артсистемы, 7 автомобилей, 1 единица спецтехники - это установка разминирования УР-77, которую называют "Змей Горыныч". Также Силы обороны уничтожили 1 склад боеприпасов врага; нейтрализовали или уничтожили 239 БпЛА различных типов.