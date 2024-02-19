В Еврокомиссии проведут встречу из-за блокады на польской границе

В Еврокомиссии анонсировали встречу координационной платформы по вопросам экспорта и транзита украинской агропродукции на фоне блокады польскими фермерами границы с Украиной. Об этом на брифинге заявил представитель Еврокомиссии Олоф Хилл, сообщает Европейская правда.

У представителя ЕК спросили о протестах польских фермеров, которые заблокировали границу с Украиной, в результате чего в очередях оказались тысячи грузовиков.

"Контакты продолжаются между Еврокомиссией и всеми странами-членами, кого это коснулось. Мы считаем, что правильный форум для поиска среднесрочных и долгосрочных решений – это координационная группа ЕС, которая соберется завтра" , – сказал он.

Хилл также добавил, что мирные демонстрации – это базовые права в ЕС, но Еврокомиссия неоднократно заявляла, что "насилию нет места, и национальные власти отвечают за обеспечение порядка".

"Поэтому очень важно, чтобы национальные органы власти защищали пассажирские и грузовые перевозки, которые являются важными для надлежащего функционирования наших цепей поставок и внутреннего рынка ЕС" , – отметил он.

Сейчас польские фермеры блокируют шесть пунктов пропуска на границе с Украиной.