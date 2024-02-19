В 47-й бригаде заявили, что их бойцы вышли из Авдеевки без потерь

47-я отдельная механизированная бригада сообщила, что бойцы их 25-го отдельного штурмового батальона последними вышли из Авдеевского коксохимического завода и не понесли потерь, сообщает Украинская правда.

"Бойцы 25 отдельного штурмового батальона 47 бригады после четырех месяцев обороны последними вышли из Авдеевского коксохимического завода. Без потерь! Командование бригады сделало все возможное, чтобы уберечь наших воинов, обеспечив мощную огневую поддержку" , – говорится в сообщении.

Как отмечает 47-я бригада, с конца октября 2023 года оккупанты не оставляли попыток захватить предприятие.

"Мясными штурмами они лезли к забору, но там и останавливались. Наши экипажи Брэдли, операторы FPV-дронов, пехота перемалывали врагов в беспрецедентных масштабах.