Третья штурмовая вышла из Авдеевки без потерь – Жорин

В Авдеевке некоторые подразделения Третьей отдельной штурмовой бригады попали в окружение, но смогли вырваться. Об этом заявил заместитель командира соединения Максим Жорин, сообщает Лига.net.

По его словам, некоторые бойцы были в окружении "некоторое время", но вышли.

Он отметил, что на территории Авдеевского коксохимического завода не осталось ни одного воина 3 ОШБр.

"Там в принципе ничего не осталось, кроме нескольких полуразрушенных подвальных помещений" , — заявил Жорин.

Военный подчеркнул, что почти половина всех управляемых авиационных бомб, которые россияне сбрасывали на Авдеевку, пришлись на территорию коксохима.