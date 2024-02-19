Британская разведка проанализировала скандал с "голой вечеринкой" в РФ

Разведка Великобритании проанализировала скандал с "голой вечеринкой" в Москве и его влияние на жизнь в РФ, сообщает Европейская правда.

Об этом говорится в разведывательном обзоре британского Минобороны за 19 февраля.

Как указано в обзоре, после скандала российский певец Филипп Киркоров был вынужден поехать и выступить перед ранеными российскими солдатами на оккупированных территориях Украины.

До этого его внесли в черный список Кремля, который фактически запрещает артистам выступать в России.

В этот список попали публичные оппоненты войны, а также те, кто вызвал гнев Кремля по другим причинам – например, Киркоров.

В разведке подчеркнули, что последствия скандала с "почти голой" вечеринкой продемонстрировали все большее присутствие войны в общественной жизни.

"Кремль почти наверняка намеренно усилил и использовал этот скандал, стремясь изобразить контраст между россиянами, которые "патриотически" поддерживают военные усилия, и гедонистической "вестернизированной" столичной элитой" , – говорится в обзоре.

В ведомстве напомнили, что еще одного участника вечеринки посадили, оштрафовали по так называемому закону о "ЛГБТ-пропаганде" и вручили повестку в военкомат.