ОВА: Россияне ударили из "Градов" по селу на Запорожье, один погибший

Россияне 19 февраля обстреляли из ракетных систем "Град" село Приморское Васильевского района Запорожской области, в результате чего погиб местный житель, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщил председатель Запорожской ОВА Иван Федоров в Telegram.

"Государство-зло продолжает воевать с мирным населением. Рашистские нелюди сегодня отобрали еще одну невинную жизнь на запорожской земле".

По его словам, около 12:00 оккупанты обстреляли из "Градов" село Приморское Васильевского района - погиб 57-летний местный житель.