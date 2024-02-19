В Красном Кресте назвали количество пропавших без вести в Украине

По состоянию на конец января 2024 года в Украине считаются без вести пропавшими не менее 23 тысяч человек, сообщает Деловая столица.

Об этом говорится в отчете Международного комитета Красного Креста.

"Мы помогли тысячам родственников, которые были разлучены, связаться с их близкими или узнать больше об их судьбе, но множество людей еще не получили никаких известий. Ежедневно мы работаем для того, чтобы помочь еще большему количеству семей" , — отметил председатель Бюро Центрального агентства розыска МККК Душан Вуджасанин.

С начала полномасштабного вторжения Международный комитет Красного Креста получил более 115 000 обращений от семей в России и Украине по розыску пропавших без вести. 8000 семей получили с помощью Комитета информацию о пропавших родственниках.

По словам Вуджасанина, в Украине пропавшими без вести сейчас числятся не менее 23 000 человек.

Как сообщалось, по состоянию на конец 2023 года Национальная полиция Украины задокументировала гибель 9700 мирных жителей Украины в результате полномасштабной агрессии РФ, еще 11 тысяч получили ранения, почти 7 тысяч пропали без вести.