ГУР подтвердило гибель пилота РФ, который похитил Ми-8 для Украины
Российский летчик Максим Кузьминов, который летом 2023 года похитил вертолет Ми-8 и скрылся в Украине, действительно был убит. Его тело обнаружили в Испании, сообщает РБК-Украина.
Об этом рассказал представитель Главного управления разведки Андрей Юсов.
"Можем подтвердить факт смерти", – сказал Юсов.
Однако Юсов не уточнил информацию о причинах смерти пилота.
Напомним, сегодня в испанских СМИ начала появляться информация о том, что еще 13 февраля в муниципалитете Вильяхойоса было обнаружено тело украинца.
Как писал проект Eureka News, погибший якобы Максим Кузьминов. Однако возраст погибшего и возраст Кузьминова не совпадают. Российскому летчику сейчас 27 лет, а найденному погибшему – 33 года.
Спецоперация "Синица"
Напомним, 23 августа 2023 года в сети появилась информация о том, что на территории Украины сел российский вертолет Ми-8.
Впоследствии стало известно, что украинская разведка провела уникальную спецоперацию , в ходе которой завербовала российского пилота Максима Кузьминова.
Он перегнал вертолет Ми-8 из Курской области в Харьковскую. Двух членов экипажа, находившихся в вертолете вместе с Кузьминовым, ликвидировали.
Похищенный вертолет передали украинским защитникам.