Глава МИД Эквадора Габриэла Зоммерфельд заявила, что ее страна не будет передавать какую-либо военную технику Украине или какой-либо другой стране, участвующей в вооруженном конфликте, сообщает РБК-Украина.

Об этом сообщает издание El Universo.

Как заявила Зоммерфельд, указание по поводу того, что Эквадор не будет поставлять военную технику странам в состоянии вооруженного конфликта, было дано лично президентом страны.

"Эквадор является частью Совета Безопасности ООН. Как ее член, мы способствуем разрешению конфликтов, всегда уважая международное право и мирное разрешение противоречий" , - сказала она.

Стоит отметить, что ранее в СМИ появилась информация о том, что США поставят Эквадору вертолеты Sikorsky UH-604/L Black Hawk в обмен на передачу Украине советских и российских Ми-17.

Что предшествовало

Ранее сообщалось, что РФ недавно развязала "торговую войну" с Эквадором из-за военной помощи для Украины. Так, в Министерстве иностранных дел страны-агрессора заявили, что решение Кито якобы было принято под давлением внешних сил.

После этого западные СМИ сообщали, что военно-воздушные силы Эквадора готовятся к передаче США шести зенитно-ракетных комплексов "Оса-АКМ" типа MAPO 9M33, которые позже будут отправлены в Украину.

Ранее заместитель помощника секретаря Бюро США по делам Западного полушария Кевин Салливан заявлял, что Эквадор все еще рассматривает возможность передачи военной техники Украине.