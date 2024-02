НАПК исключило американскую компанию из списка спонсоров войны

Национальное агентство по предотвращению коррупции исключило американскую компанию Liberian International Ship & Corporate Registry (LISCR) из списка международных спонсоров войны, сообщает Деловая столица.

Об этом сообщает Нацагентство.

"Компания направила письмо в НАПК, где отметила о выполнении условий, позволяющих исключить ее из перечня. В частности, LISCR сообщила, что все суда российского "Совкомфлота" были изъяты из Либерийского международного судового и корпоративного реестра. Отныне возможность россии транспортировать свою нефть стала более ограниченной, изоляция от цивилизованного мира более глубокой, а возможности получать "нефтедоллары" — меньше" , — говорится в сообщении.

В 2022 году крупнейшая судоходная компания РФ "Совкомфлот" передала функции по управлению своими почти 100 судами компании SCF Management Services Dubai LTD (ОАЭ). Ранее, эти же суда "Совкомфлот" передавал в управление компании SCF Management Services Ltd, зарегистрированной в Санкт-Петербурге. Впоследствии SCF Management Services Dubai LTD все же сменила свое название на SUN SHIP MANAGEMENT. Однако, основателем указанной компании осталась SCF Overseas Holding, аффилированная именно с АО "Совкомфлот".

При этом 80 из почти 100 танкеров "Совкомфлота" были зарегистрированы под флагом Либерии. Соответственно, регистрация и обслуживание судов производилось Либерийским международным судовым и корпоративным реестром. Это позволяло судам подсанкционного "Совкомфлота" продолжать перевозку и торговлю своей нефтью.

НАПК приветствовало решение LISCR об аннулировании регистрации всех судов компаний SCF Management Services LTD и SUN SHIP MANAGEMENT. Это лишает Россию еще одной стратегически важной для нее лазейки по обходу санкций.

Как сообщалось, в январе ОАЭ запретили вход в свои воды судам под флагом Камеруна, которые могут перевозить нефть из РФ.