110 бригада: Россияне обещали эвакуировать раненых из "Зенита", но их расстреляли

110 отдельная механизированная бригада имени генерал-хорунжего Марка Безручко, которая защищала Авдеевку, сообщила, что россияне обещали провести эвакуацию раненых украинских бойцов, оставшихся в окружении в опорном пункте "Зенит", а вместо этого расстреляли их, сообщает Украинская правда.

Об этом говорит заявление 110 бригады.

"Относительно позиции "Зенит". Выход личного состава 110 Бригады из Авдеевки происходил в условиях непрерывной бомбардировки вражеской авиацией и артиллерийских обстрелов, постоянных атак fpv-дронов, атак на эвакуационные автомобили, обстрелов эвакуационных путей. Нескольких тяжелораненых и погибших военнослужащих не удалось эвакуировать.

Противник развивал быстрое, масштабное наступление, не оставляя шансов для повторных попыток.

Из-за полного окружения опорного пункта "Зенит" было принято решение связаться с координационным центром и организациями, которые ведут переговоры с вражеской стороной по обмену пленных для оказания помощи нашим тяжелораненым безоружным военным, в соответствии с международными правилами ведения войны и законами, которые защищают военнопленных.

Враг сообщил координаторам этого процесса, что соглашается провести эвакуацию наших раненых и оказать им помощь, а в дальнейшем - обменять. Наши военнослужащие получили приказ сохранить свои жизни.

Что случилось в дальнейшем мы узнали из вражеских ресурсов. На обнародованном врагом видео с захваченной позиции "Зенит" родственники опознали Георгия Павлова, Андрея Дубницкого, Ивана Житника - погибшими. По нашим данным враг также расстрелял Александра Зинчука и Николая Савосика. О шестом бойце информация пока не подтверждена, скорее всего он был из приданного подразделения".

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