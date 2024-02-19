Сийярто: Венгрия не будет блокировать 13-й пакет санкций против России
Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что Венгрия перестанет блокировать новый пакет санкций Европейского союза против России, поскольку для этого нет больше причин, сообщает Деловая столица.
Соответствующее заявление опубликовано в Facebook.
"Венгрия не будет блокировать пакет санкций против России, поскольку на этапе подготовки удалось убрать все противоречащие венгерским интересам пункты", — рассказал глава МИД.
Он также отметил, что годовщина полномасштабного вторжения российских оккупантов в Украину "должна стать поводом", чтобы говорить о прекращении огня и мирных переговорах.
Следует отметить, что в январе ЕС начал обсуждать введение 13-го пакета антироссийских санкций.