Британия закрыла одну из двух схем легального въезда беженцев из Украины

Правительство Великобритании с 19 февраля прекратило действие Программы помощи семьям из Украины (Ukraine Family Scheme) – одной из двух схем легального въезда украинцев, которые бегут от последствий полномасштабного вторжения РФ, сообщает Европейская правда.

Согласно информации на сайте британского правительства, прием заявок по программе Ukraine Family Scheme прекратился в понедельник в 15:00 по лондонскому времени. Эта программа позволяла украинцам въезжать в Британию при условии, что у них здесь живут родственники, и учиться, работать и получать помощь в течение следующих трех лет.

После завершения Ukraine Family Scheme ее участникам предлагают податься на другую, спонсорскую программу Homes for Ukraine, в рамках которой британцы принимают у себя украинцев в обмен на государственную поддержку.

Срок действия первых виз, которые выдали украинцам, заканчивается в марте 2025-го – то есть до этого времени они должны найти альтернативный вариант легального пребывания в Великобритании.

Решение британского правительства закрыть Ukraine Family Scheme еще раньше критиковали некоторые британские юристы. Часть указывала, что в некоторых случаях другие схемы не работают – например, когда речь идет о пожилых людях или с инвалидностью, и британские спонсоры не смогут о них заботиться.

Представитель Министерства внутренних дел Великобритании, которого цитирует The Guardian, пояснил, что британское правительство продолжает "адаптировать и развивать визовые схемы, чтобы обеспечить их максимальную эффективность и стабильность".

По официальным данным, с марта 2022 года в Британию прибыли более 200 тысяч украинцев, которым выдали визы по упомянутым двум схемам.

В конце прошлого года сообщалось, что в Великобритании фиксируют случаи визового мошенничества, жертвами которого становятся украинские беженцы.