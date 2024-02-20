Россияне заявили о сбитии трех дронов в Брянской области

Губернатор Брянской области РФ Александр Богомаз заявил о сбивании украинских дронов над несколькими районами, сообщает Украинская правда.

"Пресечена попытка киевского режима (так россияне называют украинские власти, - ред.) осуществить террористическую атаку с помощью БПЛА" , – сообщил российский чиновник.

По словам Богомаза, беспилотный летательный аппарат самолетного типа якобы был "уничтожен над территорией Погарского района силами ПВО Министерства обороны РФ".

В 5:52 Богомаз добавил, что еще "два беспилотных летательных аппарата самолетного типа уничтожены над Погарским районом и Стародубским муниципальным округом силами ПВО Министерства обороны РФ".