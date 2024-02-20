В ISW предположили дальнейшие действия россиян на Авдеевском направлении
Эксперты Института изучения войны (ISW) предполагают, что российским оккупантам придется взять оперативную паузу перед возобновлением наступательных операций на Авдеевском направлении или же перебросить подкрепление с других участков фронта, чтобы не допустить кульминации операций под Авдеевкой, сообщает Украинская правда.
По сообщению, темп российских наступательных операций под Авдеевкой резко замедлился после захвата Авдеевки.
Представитель ОСУВ "Таврия" Дмитрий Лиховий сообщил 19 февраля, что количество российских обстрелов на Авдеевском направлении за минувшие сутки значительно уменьшилось, и что российские войска сейчас перегруппировываются и проводят зачистку в оккупированной Авдеевке.
Украинские официальные лица сообщили, что украинские войска отошли на новую линию обороны, которую заранее подготовили и укрепили на "нескольких уровнях".
Эксперты предполагают, что российским войскам, вероятно, придется выдержать оперативную паузу перед возобновлением значительных наступательных операций на Авдеевском направлении или перебросить дополнительные подкрепления с других участков фронта в этот район, чтобы не допустить кульминации операций под Авдеевкой.
Российские войска имеют резервы для такого подкрепления на других участках фронта, но пока ISW не заметил никаких признаков того, что российское командование перебрасывает эти резервы в Авдеевку.
Начальник пресс-службы ОСУВ "Хортица" Илья Евлаш, наоборот, заявил, что российское командование, вероятно, в ближайшее время перебросит российские силы, накопленные вокруг Авдеевки, на другие участки фронта.
В обзоре отмечают, что ISW пока не заметил никаких признаков того, как российские войска решат распределить свои силы, которые сейчас находятся в районе Авдеевки.
Ключевые выводы ISW за 19 февраля
- Российские субъекты провели кибероперацию по поводу захвата Авдеевки, которая, вероятно, была направлена на создание паники в украинском информационном пространстве и ослабление морального духа украинцев.
- По сообщениям, темп российских наступательных операций под Авдеевкой резко замедлился после захвата Авдеевки.
- Украинские официальные лица сообщили, что утром 19 февраля украинские силы сбили еще два российских истребителя Су-34 и Су-35 на востоке Украины.
- По сообщениям, Белый дом рассматривает возможность предоставления Украине ракет большой дальности ATACMS в случае, если Конгресс примет решение о предоставлении Украине помощи в сфере безопасности.
- Российское правительство смягчило требования к "соотечественникам", проживающим за рубежом, для получения разрешения на переселение в Россию.
- По сообщениям, эмиратские банки начали ограничивать некоторые операции с российскими юридическими лицами и закрывать счета российских граждан в сентябре 2023 года из-за риска введения вторичных санкций со стороны Запада.
- Премьер-министр Армении Никол Пашинян подтвердил, что Армения не поддерживает полномасштабное вторжение России в Украину на фоне ухудшения российско-армянских отношений.
- Недавно российские войска осуществили подтвержденные продвижения вблизи Донецка и на западе Запорожской области.
- Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил 19 февраля, что с 1 января 2024 года Министерство обороны России набрало более 53 000 военнослужащих.
- Сообщается, что российские власти вернули украинских детей, находящихся на оккупированной территории Украины и России, родственникам в Украине.