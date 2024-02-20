Курс валют НБУ на 20 февраля
Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины во вторник, 20 февраля 2024 года
Курс доллара, по сравнению с 19 февраля, вырос на 31 коп до 38.2847 за 1 доллар.
Курс евро достиг уровня 41.2403 за 1 евро.
Фунт стерлингов подорожал на 49 коп до 48.2693 за 1 фунт стерлингов.
Курс швейцарского франка достиг уровня 43.4510 за 1 швейцарский франк.
Курс польского злотого вырос до уровня 9.5276 за 1 польский злотый.
|Валюта
|Полное название
|Курс
|USD
|Доллар
|38.284700
|EUR
|Евро
|41.240300
|GBP
|Фунт стерлингов
|48.269300
|CHF
|Швейцарский франк
|43.451000
|PLN
|Польский злотый
|9.527600
Национальный банк Украины устанавливает курс с 15:00 до 16:00, курс начинает действовать с следующего дня. Также в 12:00 НБУ публикует справочное значение курса, которое служит ориентиром чего ожидать в 15:00. В выходные и праздничные дни действуют курсы последнего рабочего дня.
Национальный банк продолжает ежедневно работать над поддержанием стабильности гривны, проводя валютные интервенции, и не допускает значительных колебаний курса валют.