Курс валют НБУ на 20 февраля

Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины во вторник, 20 февраля 2024 года

Курс доллара, по сравнению с 19 февраля, вырос на 31 коп до 38.2847 за 1 доллар.

Курс евро достиг уровня 41.2403 за 1 евро.

Фунт стерлингов подорожал на 49 коп до 48.2693 за 1 фунт стерлингов.

Курс швейцарского франка достиг уровня 43.4510 за 1 швейцарский франк.

Курс польского злотого вырос до уровня 9.5276 за 1 польский злотый.

Валюта Полное название Курс USD Доллар 38.284 700 EUR Евро 41.240 300 GBP Фунт стерлингов 48.269 300 CHF Швейцарский франк 43.451 000 PLN Польский злотый 9.527 600

Национальный банк Украины устанавливает курс с 15:00 до 16:00, курс начинает действовать с следующего дня. Также в 12:00 НБУ публикует справочное значение курса, которое служит ориентиром чего ожидать в 15:00. В выходные и праздничные дни действуют курсы последнего рабочего дня.

Национальный банк продолжает ежедневно работать над поддержанием стабильности гривны, проводя валютные интервенции, и не допускает значительных колебаний курса валют.