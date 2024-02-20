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Курс валют НБУ на 20 февраля

Курс валют НБУ на 20 февраля

Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины во вторник, 20 февраля 2024 года

Курс доллара, по сравнению с 19 февраля, вырос на 31 коп до 38.2847 за 1 доллар.

Курс евро достиг уровня 41.2403 за 1 евро.

Фунт стерлингов подорожал на 49 коп до 48.2693 за 1 фунт стерлингов.

Курс швейцарского франка достиг уровня 43.4510 за 1 швейцарский франк.

Курс польского злотого вырос до уровня 9.5276 за 1 польский злотый.

Валюта Полное название Курс
USD Доллар 38.284700 +0.3128
EUR Евро 41.240300 +0.3484
GBP Фунт стерлингов 48.269300 +0.4855
CHF Швейцарский франк 43.451000 +0.3599
PLN Польский злотый 9.527600 +0.1053

Национальный банк Украины устанавливает курс с 15:00 до 16:00, курс начинает действовать с следующего дня. Также в 12:00 НБУ публикует справочное значение курса, которое служит ориентиром чего ожидать в 15:00. В выходные и праздничные дни действуют курсы последнего рабочего дня.

Национальный банк продолжает ежедневно работать над поддержанием стабильности гривны, проводя валютные интервенции, и не допускает значительных колебаний курса валют.

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