ПВО уничтожила все 23 беспилотника Shahed – Воздушные силы

В ночь на 20 февраля силы противовоздушной обороны уничтожили все 23 ударных беспилотника типа Shahed, которые россияне запустили по Украине.

Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ.

Беспилотники оккупанты запустили из района Приморско-Ахтарск (РФ).

Кроме "Шахедов", россияне также нанесли удары двумя зенитными управляемыми ракетами С-300/С-400 (Белгородская область) и управляемой авиационной ракетой Х-31 (Запорожская область)

"В результате боевой работы сбиты все 23 "Шахеда" в пределах Харьковской, Полтавской, Кировоградской, Днепропетровской, Запорожской, Херсонской и Николаевской областей" , – говорится в сообщении.

К отражению воздушного нападения привлечены зенитные ракетные подразделения, мобильные огневые группы и средства радиоэлектронной борьбы сил обороны Украины.