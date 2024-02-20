Оккупанты атаковали промышленный объект на Полтавщине, произошел пожар - ОВА
Ночью 20 февраля российские войска беспилотниками атаковали промышленный объект в Полтавской области, произошел пожар.
Об этом сообщил председатель Полтавской ОВА Филипп Пронин.
"В Кременчугском районе раздались звуки взрывов. Под ударом оказался промышленный объект. Это привело к пожару. К ликвидации последствий привлекали 18 единиц техники ГСЧС и 85 человек", – говорится в сообщении.
По данным ОВА, обошлось без жертв и пострадавших.