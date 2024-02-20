Оккупанты атаковали промышленный объект на Полтавщине, произошел пожар - ОВА

Ночью 20 февраля российские войска беспилотниками атаковали промышленный объект в Полтавской области, произошел пожар.

Об этом сообщил председатель Полтавской ОВА Филипп Пронин.

"В Кременчугском районе раздались звуки взрывов. Под ударом оказался промышленный объект. Это привело к пожару. К ликвидации последствий привлекали 18 единиц техники ГСЧС и 85 человек" , – говорится в сообщении.

По данным ОВА, обошлось без жертв и пострадавших.