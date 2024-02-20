Нацбанк ожидает транш МВФ почти на почти 900 млн долларов
Результатом третьего пересмотра программы Механизма расширенного финансирования (Extended Fund Facility, EFF) станет выделение МВФ транша Украине на 890 млн долларов. Об этом заявили в Национальном банке Украины (НБУ), пишет Александр Белоус, РБК-Украина.
Глава НБУ Андрей Пышный отбыл с рабочим визитом в Варшаву (Польша). Он присоединится к команде НБУ, которая работает в Варшаве с 17 февраля в составе украинской делегации для проведения обсуждений с миссией МВФ по поводу третьего пересмотра программы EFF).
Программа EFF предусматривает выделение траншей Украине по результатам ее ежеквартальных пересмотров. В декабре 2023 года Украина успешно прошла второй пересмотр программы, в рамках которой уже получено три транша общим объемом около 4,5 млрд долларов.
"При успешном прохождении третьего пересмотра программы Украина может получить очередной транш в размере почти 890 млн долларов, а общая сумма полученного финансирования вырастет до 5,4 млрд долларов", - говорится в сообщении.
Программа МВФ
Напомним, соглашение Украины об EFF с доступом в размере 15,6 млрд долларов было одобрено 31 марта 2023 года.
Совет директоров МВФ 11 декабря 2023 года одобрил второй пересмотр программы EFF с Украиной и выделил транш на 900 млн долларов по программе на 2023-2027 годы.
МВФ также обнародовал обновленный меморандум , содержащий добровольные обязательства властей страны предпринять определенные шаги.
Меморандум с МВФ подписали президент Украины Владимир Зеленский, премьер-министр Денис Шмыгаль, министр финансов Сергей Марченко и глава НБУ Андрей Пышный.
Украина получила политические обязательства от партнеров по предоставлению 122 млрд долларов до 2027 года. Ожидается, что МВФ предоставит Украине в 2024 году более 5 млрд долларов.