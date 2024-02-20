На фронте за сутки более 80 столкновений, больше всего на трех направлениях – Генштаб

За прошедшие сутки на передовой произошло 81 боевое столкновение между Силами обороны Украины и российскими оккупантами. Больше всего вражеских штурмов на Марьинском (21), Бахмутском (14) и Запорожском (11) направлениях.

Об этом говорится в утренней сводке Генерального штаба ВСУ.

Всего враг нанес 7 ракетных и 87 авиационных ударов, совершил 137 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

Авиационные удары получили: Барановка Черниговской области; Бобиловка Сумской области; Старый Салтов, Черное, Ольховатка, Табаевка, Песчаное, Синьковка Харьковской области, Орехов Запорожской области. Под артиллерийским огнем оказались более 120 населённых пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской, Херсонской и Николаевской областей.

В зоне ответственности ОСГВ "Хортица" на Купянском направлении враг предпринял 4 безуспешные попытки наступления в районе Синьковки Харьковской области. Нанес авиаудары по населенным пунктам Харьковской области, таким как Синьковка, Петропавловка, Купянск.

На Лиманском направлении противник при поддержке авиации 6 раз атаковал наши подразделения в районах Тернов Донецкой области и Белогоровки Луганской области.

На Бахмутском направлении Силами обороны отражены 14 атак оккупантов в районах Богдановки, Ивановского, Клещеевки и Андреевки Донецкой области. Вражеский авиационный удар потерпел Нью-Йорк Донецкой области.

В зоне ответственности ОСГВ "Таврия" на Авдеевском направлении нашими защитниками отражены 9 атак врага возле Ласточкиного, Северного, Первомайского и Невельского Донецкой области.

На Марьинском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага недалеко от Георгиевки, Победы, Новомихайловки Донецкой области, где отбита 21 атака окупантов.

На Новопавловском направлении противник 1 раз пытался совершить наступление в районе населенного пункта Старомайорское Донецкой области.

На Запорожском направлении Силами обороны отражены 11 атак захватчиков возле Малиновки и Роботиного Запорожской области.

В зоне ответственности ОСГВ "Одесса" на Херсонском направлении украинские воины в дальнейшем продолжают удержание позиций и отражение штурмов оккупационных войск. Несмотря на большие потери, враг не оставляет попыток выбить наши подразделения с занимаемых позиций. Так, за прошедшие сутки противник совершил 5 безуспешных штурмов.

В зоне ответственности ОСГВ Север на Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка остается без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит диверсионную деятельность с целью недопущения опрокидывания наших войск на угрожающие направления, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы в Белгородской области.

В то же время наши воины активными действиями наносят оккупационным войскам урон в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта.

За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла удары по 10 районам сосредоточения личного состава, 1 пункту управления и 10 зенитно-ракетным средствам противника. Также, силами и средствами противовоздушной обороны Украины уничтожено 23 ударных БпЛА типа Shahed-136/131.

Подразделениями ракетных войск нанесены удары по 1 пункту управления, 4 складам боеприпасов и 5 артиллерийским средствам противника.