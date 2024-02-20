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РФ потеряла за сутки более 1200 военных и 40 артсистем - Генштаб

РФ потеряла за сутки более 1200 военных и 40 артсистем - Генштаб
Фото: Facebook

Россия потеряла в ходе войны против Украины еще около 1230 военных, 40 артиллерийских систем, 2 системы реактивного залпового огня, два самолета и другую военную технику.

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 20.02.24 ориентировочно составили:

  • личного состава – около 404950 (+1230) человек,
  • танков ‒ 6503 (+5) ед,
  • боевых бронированных машин ‒ 12268 (+36) ед,
  • артиллерийских систем – 9773 (+40) ед,
  • РСЗО – 988 (+2) ед,
  • средства ПВО ‒ 675 (+1) ед,
  • самолетов – 338 (+2) ед,
  • вертолетов – 325 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 7521 (+61),
  • крылатые ракеты ‒ 1902 (+3),
  • корабли /катера / ‒ 25 (+0) ед,
  • подлодки - 1 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 12805 (+38) ед,
  • специальная техника ‒ 1551 (+6)

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