РФ потеряла за сутки более 1200 военных и 40 артсистем - Генштаб

Россия потеряла в ходе войны против Украины еще около 1230 военных, 40 артиллерийских систем, 2 системы реактивного залпового огня, два самолета и другую военную технику.

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 20.02.24 ориентировочно составили: