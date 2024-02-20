РФ потеряла за сутки более 1200 военных и 40 артсистем - Генштаб
Россия потеряла в ходе войны против Украины еще около 1230 военных, 40 артиллерийских систем, 2 системы реактивного залпового огня, два самолета и другую военную технику.
Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 20.02.24 ориентировочно составили:
- личного состава – около 404950 (+1230) человек,
- танков ‒ 6503 (+5) ед,
- боевых бронированных машин ‒ 12268 (+36) ед,
- артиллерийских систем – 9773 (+40) ед,
- РСЗО – 988 (+2) ед,
- средства ПВО ‒ 675 (+1) ед,
- самолетов – 338 (+2) ед,
- вертолетов – 325 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 7521 (+61),
- крылатые ракеты ‒ 1902 (+3),
- корабли /катера / ‒ 25 (+0) ед,
- подлодки - 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 12805 (+38) ед,
- специальная техника ‒ 1551 (+6)