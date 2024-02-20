Оккупанты ударили по Сумщине: погибли два человека

20 февраля российские военные ударили по Сумщине, в результате обстрелов погибли два человека.

Об этом сообщили в Сумской ОВА.

"В 5 часов утра враг нанес авиационно-артиллерийский удар по Новослободской общине Конотопского района. В результате обстрела произошел пожар в жилом доме. Пожар локализован. Обнаружены тела двух погибших" , – говорится в сообщении.

Разбор завалов и поисковые работы продолжаются.

Информация о последствиях обстрелов уточняется.