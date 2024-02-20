Отправка 100 бронетранспортеров из Болгарии в Украину задерживается: причина

Болгария задерживает поставку 100 бронетранспортеров Украине, поскольку министерство обороны обратилось к НАТО с просьбой покрыть транспортные расходы.﻿ Об этом сообщает издание Euractiv, пишет Александр Белоус, РБК-Украина.

Решение об отправке машин было принято более трех месяцев назад в парламенте, а МВД Болгарии и Минобороны Украины подписали соглашение об их поставке.

"Болгария может очень сильно помочь Украине, но произошла задержка из-за того, что администрация минобороны не работает оптимально" , - заявил депутат Ивайло Мирчев от правящей коалиции.

Министра обороны Тодора Тагарева постоянно критикуют за его медленные действия со стороны парий, поддерживающих проевропейское правительство в Софии.

"Болгария может помочь, но это происходит не такими темпами, и я надеюсь, что ситуация улучшится. Мы проголосовали за решение о бронетранспортерах почти три месяца назад, но за три месяца мы не можем перевезти сотню БТР из Софии в Русе (город на Дунае в северо-восточной Болгарии)" , - сказал Мирчев.

Министр обороны Тодор Тагарев сказал, что задержка произошла потому, что София хочет, чтобы союзники по НАТО профинансировать транспортировку.

"Это не элементарная транспортная операция, потому что нужно задействовать довольно много составов" , - заявил Тагарев.

Министр обороны объяснил, что логистика сложна и усилия Болгарии "по достоинству оценены украинской стороной".

Euractiv не получила ответа на свой запрос в Минобороны по конкретным причинам, по которым до сих пор не состоялась поставка БТР.

Болгарские власти в последнем пакете военной помощи Киеву пообещали вооружение, которое есть у Болгарии еще со времен СССР - детали для пусковых установок ракет С-300, старые ракеты С-300, БТР, снаряды, минометы и другую технику.

В декабре президент Украины Владимир Зеленский выразил благодарность за бронетранспортеры и новый пакет военной помощи из Болгарии.