В МИД Польши резко раскритиковали промедление ЕС с военной помощью

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский раскритиковал задержку с решениями для военной поддержки Украины на уровне ЕС, подчеркивая, что "может стать слишком поздно", сообщает Европейская правда.

Сикорский сказал, что ему обидно снова говорить об отсутствии прогресса в вопросе поставок боеприпасов Украине, и что некоторые страны до сих пор блокируют создание специального механизма в рамках Европейского фонда мира для финансирования поставок боеприпасов. Он подчеркнул, что это решение следует принять как можно скорее.

"Ситуация в Украине начинает становиться драматической. Я призвал наконец принять решение... Как мы видим, Авдеевка уже пала, россияне наступают на нескольких направлениях, возможно, уже слишком поздно" , – заявил Сикорский.

Он также отреагировал на заявление на Мюнхенской конференции президента Чехии Петра Павела о том, что Прага "нашла" сотни тысяч боеприпасов, которые можно передать Украине.

"Это новая ситуация, потому что до сих пор мы думали, что снарядов уже просто нет. Оказывается, что есть и снаряды, и мощности производства. Чего нет – так это решения о выделении средств на закупку и производство" , – сказал Сикорский.

На прошлой неделе Сикорский совместно с главой МИД Великобритании Дэвидом Кэмероном призвал Конгресс США и лично спикера Палаты представителей Майка Джонсона одобрить проект с финансированием на помощь Украине.