Генассамблея и Совбез ООН будут заседать к годовщине вторжения РФ в Украину

В пятницу, 23 февраля, Генеральная Ассамблея ООН обсудит вопрос повестки дня "Ситуация на временных оккупированных территориях Украины", а Совет Безопасности проведет открытые дебаты по поводу второй годовщины полномасштабного российского вторжения, сообщает Укринформ.

В секретариате Совбеза сообщили, что дебаты в РБ начнутся в 15.00 по восточноамериканскому времени (22.00 по Киеву).

С просьбой по поводу заседания Совета Безопасности обратилась Украина при поддержке Словении, которая в настоящее время является непостоянным членом СБ. Ожидается, что с докладом выступит генеральный секретарь ООН Антонио Гутерреш. В дебатах примет участие вице-премьер-министр – министр иностранных дел Словении Таня Файон.