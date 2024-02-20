ЕС продлил санкции против РФ за оккупацию части территорий Украины

Совет Европейского Союза продлил на год санкции против России за оккупацию части территории Украины, сообщает Укринформ.

Решение опубликовано в официальном журнале ЕС.

"До тех пор, пока незаконные действия Российской Федерации продолжают нарушать запрет на применение силы, являющейся серьезным нарушением международного права, целесообразно сохранить в силе все меры, введенные Союзом, и принять дополнительные, если это необходимо. Следовательно, ограничительные меры должны быть продлены еще на 12 месяцев до 24 февраля 2025 года" , - говорится в заявлении.

Совет ЕС ввел санкции против России 23 февраля 2022, а 6 октября расширил географическую сферу действия ограничений на все неподконтрольные правительству Украины районы Донецкой, Херсонской, Луганской и Запорожской областей.