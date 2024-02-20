Путин подарил Ким Чен Ину авто российского производства

Российский диктатор Владимир Путин подарил лидеру КНДР Ким Чен Ыну автомобиль российского производства.﻿﻿ Об этом пишут Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК) и прокремлевское издание "РИА Новости", сообщает Украинская правда.

Сообщается, что подарок 18 февраля забрала сестра лидера Северной Кореи, заместитель заведующего отделом ЦК Трудовой партии Кореи Ким Ё Чжон и секретарь ЦК Пак Чон Чхон.

По словам сестры Ким Чен Ына, подарок Путина "служит свидетельством особых дружеских отношений" между лидерами стран.

Марка и модель машины в сообщении агентства не назывались, но пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что речь идет об автомобиле Aurus.