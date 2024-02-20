Президент Латвии раскритиковал Запад за недостаточную помощь Украине
Президент Латвии Эдгарс Ринкевичс проиллюстрировал карикатурой состояние западной военной помощи Украине, призвав нарастить поставки оружия, сообщает Европейская правда.
"Именно так один из лучших латвийских карикатуристов Гатис Шлюка видит нынешнюю поддержку Украины со стороны Запада. К сожалению, он прав. Мы подводим Украину, мы подводим самих себя. Мы должны действовать немедленно", – написал Ринкевичс в Twitter (X).
Напомним, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба обратился к главам МИД стран Европейского Союза во время заседания в Брюсселе 19 февраля, призвав их безотлагательно посодействовать поставке артиллерийских снарядов в Украину.