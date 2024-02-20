В Конгрессе США представили еще один законопроект о помощи Украине – The Hill

В Палате представителей США представили измененную версию пакета мер по оказанию помощи Украине и Израилю, а также обеспечению безопасности границ, который был представлен на прошлой неделе.﻿ Об этом сообщает The Hill, пишет Валерия Полищук, РБК-Украина.

Республиканец Брайан Фитцпатрик и демократ Джаред Голден призывают своих коллег поддержать альтернативную версию законопроекта об иностранной помощи и настаивают на срочном оказании помощи Украине.

"За два года, прошедшие с момента вторжения России в Украину в ходе самой наглой кампании территориальной агрессии в Европе со времен Второй мировой войны, поддержка Америкой молодой украинской демократии была двухпартийным консенсусом в Конгрессе" , - пишут Фицпатрик и Голден в письме, направленном в Палату представителей в полном составе.

"Но сейчас, когда мы пишем, положение Украины под угрозой. У ее борцов за свободу заканчиваются боеприпасы, и они отступают с востока, прокладывая путь для дальнейшего продвижения России. Это прямой результат тупиковой ситуации в Конгрессе" , - подчеркнули он.

Депутаты заявили, что США может отвернуться от украинского народа, который "десятками тысяч сражается и умирает, чтобы сохранить свою демократию и суверенитет. Они доказали, что, имея американское оружие и боеприпасы, они могут победить в этой борьбе. Мы знаем, что без них они могут потерпеть поражение".

Помощь Украине от США

США уже несколько месяцев не могут утвердить новое финансирование помощи Украине. Это связано с разногласиями между республиканцами и демократами.

Недавно Сенат США принял законопроект с помощью Украине, Израилю и Тайваню на 95 млрд долларов. 60 млрд долларов заложено для нашей страны.

Для того, чтобы законопроект вступил в силу, его еще должна поддержать Палата представителей и подписать Байден.

Спикер Палаты представителей Джонсон пока не хочет выносить такую инициативу на рассмотрение. Он выступает против принятия помощи Украине без финансирования защиты границ.