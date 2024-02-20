Лукашенко пригрозил врагам "неприемлемым вредом"
Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко снова пригрозил "неприемлемым вредом" врагам. Об этом он заявил на совещании 20 февраля, сообщает Украинская правда.
"Мы имеем все необходимое, чтобы гарантированно защитить себя и, как говорят военные, нанести противнику неприемлемый вред. Быть максимально готовыми к нейтрализации рисков и угроз", – сказал белорусский диктатор.
Лукашенко напомнил, что на территории страны размещено тактическое ядерное оружие: "Сегодня это важнейший элемент сдерживания любого противника".
Лукашенко сообщил, что в связи с "актами терроризма" в Беларуси поручил проверить системы охраны объектов силовых ведомств. Кроме того, самопровозглашенный лидер упомянул вопрос противодействия полетам беспилотников над охраняемыми зонами.