Лукашенко пригрозил врагам "неприемлемым вредом"

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко снова пригрозил "неприемлемым вредом" врагам.﻿﻿ Об этом он заявил на совещании 20 февраля, сообщает Украинская правда.

"Мы имеем все необходимое, чтобы гарантированно защитить себя и, как говорят военные, нанести противнику неприемлемый вред. Быть максимально готовыми к нейтрализации рисков и угроз" , – сказал белорусский диктатор.

Лукашенко напомнил, что на территории страны размещено тактическое ядерное оружие: "Сегодня это важнейший элемент сдерживания любого противника".

Лукашенко сообщил, что в связи с "актами терроризма" в Беларуси поручил проверить системы охраны объектов силовых ведомств. Кроме того, самопровозглашенный лидер упомянул вопрос противодействия полетам беспилотников над охраняемыми зонами.