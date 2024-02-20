"Новая почта" планирует запустить "коробкоматы": что это такое

"Новая почта" в этом году запустит "коробкоматы" – устройства, позволяющие автоматизировать продажу упаковки, сообщает Лига.Бизнес.

Как рассказали в компании, эта разработка призвана упростить жизнь всем, кто часто отправляет посылки.

Девайс может продать одну единицу упаковки всего за восемь секунд. Для сравнения: чтобы купить одну коробку в отделении у оператора, клиент в среднем тратит одну минуту.

Еще одна "фишка" – продажа новейших типов коробок, которые можно быстро упаковать без использования скотча. Запас коробок в одном автомате – до 100 штук, всего здесь можно приобрести четыре разных типа коробок на вес отправления до 3 кг.

Себестоимость новой коробки выходит на 30% дороже обычной. Однако это дополнение к услуге, которое создает дополнительную ценность.