Британская разведка: РФ не может сразу воспользоваться захватом Авдеевки

Разведка Великобритании считает, что после захвата Авдеевки российским силам нужно время на переоснащение и отдых, но в последующие недели они будут пытаться расширить территориальные достижения, сообщает Европейская правда.

Об этом говорится в разведывательном обзоре Минобороны Великобритании от 20 февраля.

В ведомстве отметили, что за последнюю неделю российские силы взяли под контроль Авдеевку и коксохимический завод к северу от города, тяжелые бои за которые шли с октября 2023 года.

В то же время украинские силы отошли на защищенные позиции к западу от Авдеевки.

"Похоже на то, что российским силам не хватает боеспособности немедленно воспользоваться захватом Авдеевки и им нужно определенное время на переоснащение и отдых.