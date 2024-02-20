В России прокомментировали смерть пилота, перегнавшего в Украину Ми-8

Директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин заявил, что Максим Кузьминов, которого нашли мертвым в Испании, уже был "нравственным трупом", сообщает Украинская правда.

Нарышкин назвал Кузьминова изменником и добавил, что тот "стал нравственным труппом уже в тот момент, когда он планировал свое грязное и страшное преступление".

В понедельник стало известно, что российского пилота Максима Кузьминова, летом 2023 года перегнавшего вертолет Ми-8 армии РФ на территорию Украины, нашли мертвым в Испании.