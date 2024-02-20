В Польше отреагировали на слова Зеленского об "издевательской" ситуации на границе
Министр развития Польши Кшиштоф Гетьман ответил на заявление президента Украины Владимира Зеленского об "издевательской" ситуации на границе, пишет Валерия Полищук, РБК-Украина.
"Это не является нормальной и привычной ситуацией, ведь фермеры должны иметь возможность нормально работать, а не перекрывать дороги и стоять на пограничных переходах", - заявил он.
Относительно второй части заявления Зеленского, министр сказал, что понимает эмоции президента страны, которая находится в состоянии войны.
Гетьман подчеркнул, что протест фермеров не имеет ничего общего с политикой.
"Я не думаю, что это первый раз, когда президент Зеленский высказывается достаточно резко. Я пытаюсь понять человека, который находится под огромным давлением, хотя и не согласен с тем, что он сказал", - заявил он.
При этом он подчеркнул, что никто не в состоянии поставить себя на место президента, в котором он сегодня находится, но "учитывая всю совокупность наших отношений, на то, что мы поддерживаем Украину, что мы поддерживали ее с первого дня, я был бы осторожным".
"Я был бы осторожным в таких заявлениях, потому что это действительно не о политике. Я бы посоветовал нашим партнерам и друзьям из Украины быть немного более чувствительными к проблемам не только польских фермеров", - заявил министр развития.
Ранее президент заявлял, что под Купянском, где не стихает враждебная артиллерия, новости о блокаде границы польскими фермерами выглядят просто издевательски. Украине и Польше необходимо искать общие рациональные решения, чтобы выйти из сложившейся ситуации.
Напомним, польские фермеры заявили, что с 20 февраля заблокируют все пограничные пункты пропуска с Украиной. Речь также идет о подъездах к железнодорожным станциям и морским портам.