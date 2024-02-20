Омбудсмен обратился к Красному Кресту и ООН из-за расстрела пленных в Авдеевке
Омбудсмен Дмитрий Лубинец обратился в Международный комитет Красного Креста и ООН, чтобы выяснить обстоятельства расстрела российскими боевиками украинских военнопленных на позиции "Зенит" в Авдеевке, сообщает Украинская правда.
"Я, как Омбудсман Украины, срочно направил письма в МККК и ООН для фиксации этого военного преступления и выяснения всех обстоятельств. Замечу, что это не впервые, когда Россия грубо нарушает нормы международного гуманитарного права и Женевских конвенций, казня военнопленных", – сообщил Лубинец.
Лубинец отметил, что семьи защитников распознали Георгия Павлова, Андрея Дубницкого, Ивана Житника - погибшими. С ними были также Александр Зинчук и Николай Савосик, которых расстреляли российские солдаты. По шестому бойцу информация пока не подтверждена.