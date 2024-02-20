Маск поддержал прекращение помощи Украине и начало переговоров с РФ

Скандальный миллиардер Илон Макс выразил мнение, что позиция Украины становится все более уязвимой с каждым днем. По его словам, Украине уже год назад нужно было заключить мирное соглашение с РФ, пишет Людмила Жукова, РБК-Украина.

Маск также поддерживает идею прекращения США предоставления военной помощи Украине.

Бизнесмен высказал свое мнение по поводу сообщения американского блогера Wall Street Silver, утверждавшего, что Украина уже "проиграла войну" и должна принять ультиматумы Москвы вместе с оккупацией части своей территории.

Маск поддержал идею прекращения огня и начала мирных переговоров между Украиной и Россией.

Он выразил мнение, что Украина, по его убеждению, потеряла эту войну, и никакие финансовые взносы, включая $60 миллиардов от США, не изменят ситуацию.

Также бизнесмен добавил, что "вопрос теперь состоит в том, сколько людей погибнет, прежде чем эта реальность будет признана".

"С тех пор тысячи ребят погибли ни за что, а положение Украины с каждым днем ​​ослабевает" , - отметил миллиардер.