В Кремле не поддерживают международное расследование смерти Навального

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Кремль не будет реагировать на требования Евросоюза, в частности верховного представителя по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля, организовать международное расследование обстоятельств смерти Алексея Навального, сообщает Украинская правда.

"Мы не воспринимаем такие требования вообще, тем более от господина Борреля" , – сказал пресс-секретарь Путина.

Кроме того, Песков назвал "голословными и хамскими" обвинения со стороны Юлии Навальной, в частности о невыдаче тела Алексея Навального для сокрытия следов его отравления.

Пресс-секретарь утверждает, что Владимир Путин не видел ее видеообращение.

Напомним, 16 февраля Федеральная служба исполнения наказаний РФ сообщила о смерти российского оппозиционера Алексея Навального в исправительной колонии №3 Ямало-Ненецкого автономного округа РФ.

Навальный находился в заключении с начала 2021 года. В августе 2023 года Мосгорсуд приговорил политика к 19 годам лишения свободы в колонии особого режима по делу об "экстремизме".

В декабре оппозиционер оказался в исправительной колонии № 3 "Полярный волк", расположенной в поселке Харп в Ямало-Ненецком автономном округе.

Жена Навального Юлия после сообщений о его смерти в колонии обвинила президента РФ в убийстве, пообещала продолжить дело своего мужа и призвала бороться с Владимиром Путиным.