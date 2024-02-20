Польские фермеры рассыпали украинское зерно из вагона на пути

Утром 20 февраля польские фермеры ужесточили протесты вблизи пунта пропуска "Медыка-Шегини". Протестующие перекрыли железную дорогу. А кроме того, рассыпали зерно из грузового вагона на пути, сообщает Суспільне.

"Это реакция на наплыв зерна из Украины. Это очень плохо. Люди в отчаянии и не могут удержаться. Никто этого не контролирует: ни польские власти, ни украинские" , — говорит соорганизатор протеста польских фермеров Роман Кондрув.

По его словам, протестующие высыпают зерно "из-за эмоций".

"Не имеем влияния на людей, они не могут выдержать и высыпают. Мы банкроты, потому что все свозят с Украины неконтролируемо" , — добавляет соорганизатор протеста.

Корреспондентка "Суспільного" добавила, что на место происшествия приехала полиция. Следовательно, менее чем через полчаса польские фермеры разблокировали железную дорогу.