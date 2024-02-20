Блогеру из "пула Медведчука" сообщили о подозрении

Служба безопасности Украины собрала доказательную базу на киевского блогера, который позиционировал себя как "политэксперт" и распространял фейки о войне в Украине, ему сообщено о подозрении, сообщает Украинская правда.

"Установлено, что блогер, который называет себя политическим аналитиком, через Telegram (6,5 тыс. подписчиков), на платформе YouTube (26,4 тыс. подписчиков) и в Twitter распространял контент, оправдывающий агрессию РФ против Украины.

В частности, он утверждал, что полномасштабное вторжение в Украину начал не Путин и РФ, а президент США, и вообще, во всем, что происходит - оккупация части украинских территорий, многочисленные ракетные обстрелы Украины - виноваты США. Именно такой нарратив - любимая тема российских пропагандистов" , – говорится в сообщении прокуратуры.

По данным источника издания, речь идет о фигуранте из "медведчуковского пула" Дмитрии Корнийчуке, который в свое время был частым гостем на телеканалах "112 Украина", "НАШ" и "NewsOne".

Сообщения и видеокомментарии блогера активно "подхватывали" основные российские телеканалы и интернет-издания, которые создавали на их основе постановочные сюжеты и провокационные публикации, отмечают в СБУ.

Кроме того пропагандисты страны-агрессора приглашали его к участию в телеэфирах вражеских информресурсов, в частности на канал "Звезда", который принадлежит Минобороны РФ.

Во время обысков в квартире пророссийского блогера обнаружены компьютеры и мобильные телефоны с доказательствами его подрывной деятельности.

Следователи Службы безопасности сообщили ему о подозрении по чч. 2, 3 ст. 436-2 Уголовного кодекса Украины (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификация ее участников).

Соломенский районный суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.

Также по ходатайству прокурора ему запрещено пользоваться собственными страницами в социальных сетях и мессенджерами.