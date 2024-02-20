В Польше протестуют фермеры: блокируют дороги и КПП с Украиной

Польские аграрии начали акции протеста по всей территории страны с блокированием дорог и пунктов пропуска на границе с Украиной, сообщает Европейская правда.

Протест проходит в десятках мест по всей территории Польши. Фермеры выехали на акцию со своей техникой и движутся колоннами вдоль дорог или перекрывают их. Кое-где к ним присоединились охотники.

Протестующие анонсировали перекрытие всех пунктов пересечения границы с Украиной.

В настоящее время известно, что заблокирован КПП "Ягодин – Дорогуск", фермеры планируют не пропускать в направлении Украины ни одного грузовика до 18 часов. Сообщают, что к ним должны присоединиться фермеры из еще нескольких европейских стран.

Корреспондент издания RMF24 сообщает, что на поздний вечер понедельника длина очереди фур на въезд в Украину через этот КПП достигала 17 км, а сейчас для некоторых из них время ожидания достигает 230 часов.

Tak wygląda o poranku droga krajowa numer 12, czyli dojazd do przejścia granicznego w Dorohusku na Lubelszczyźnie.



Tam trwa protest rolników. Na dzisiaj zapowiadana jest kulminacja strajku generalnego.



Kierowcy ciężarówek muszą czekać na odprawę ponad 230 godzin. @RMF24pl pic.twitter.com/haTigoIYTq — Michał Dobrołowicz (@MDobrolowicz) February 20, 2024

Перекрыт также пункт пропуска "Медыка – Шегини".

Одно из ключевых требований протестующих – введение ограничений на импорт сельскохозяйственной продукции из Украины.