В Польше протестуют фермеры: блокируют дороги и КПП с Украиной
Польские аграрии начали акции протеста по всей территории страны с блокированием дорог и пунктов пропуска на границе с Украиной, сообщает Европейская правда.
Протест проходит в десятках мест по всей территории Польши. Фермеры выехали на акцию со своей техникой и движутся колоннами вдоль дорог или перекрывают их. Кое-где к ним присоединились охотники.
Протестующие анонсировали перекрытие всех пунктов пересечения границы с Украиной.
В настоящее время известно, что заблокирован КПП "Ягодин – Дорогуск", фермеры планируют не пропускать в направлении Украины ни одного грузовика до 18 часов. Сообщают, что к ним должны присоединиться фермеры из еще нескольких европейских стран.
Корреспондент издания RMF24 сообщает, что на поздний вечер понедельника длина очереди фур на въезд в Украину через этот КПП достигала 17 км, а сейчас для некоторых из них время ожидания достигает 230 часов.
Перекрыт также пункт пропуска "Медыка – Шегини".
Одно из ключевых требований протестующих – введение ограничений на импорт сельскохозяйственной продукции из Украины.