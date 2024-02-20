В Минэкономики прогнозируют "вялую" инфляцию в 2024 году

Потребительские цены в Украине за 2023 год выросли всего на 5,1%. В ближайшие месяцы 2024 года, в случае отсутствия форс-мажора, динамика цен будет оставаться в сложившемся русле невысокой "вялой" инфляции.﻿ Об этом говорится в обзоре инфляции за 2023 год от Минэкономики, пишет Александр Белоус, РБК-Украина.

"Текущий инфляционный тренд и формирующие его факторы свидетельствуют об отсутствии мощных предпосылок для сокращения предложения или существенного роста спроса, поэтому достигнутый уровень общего ценового равновесия будет сохраняться и в начале 2024 года с учетом сезонных колебаний на продовольственном рынке" , - говорится в обзоре.

По оценкам Минэкономики, тренд по замедлению инфляции стал результатом сочетания нескольких мощных факторов.

Ключевым среди них был фактор высокой адаптивности бизнеса и, соответственно, превышение предложения товаров прежде агропромышленного комплекса, над спросом на внутреннем рынке, который и дальше оставался ограниченным войной.

В частности, несмотря на значительные убытки, которые несет сектор АПК от войны (по оценкам Всемирного банка прямой убыток в сельском хозяйстве составил 10 млрд долларов), его производственный потенциал по-прежнему превышает потребности внутреннего рынка.

По данным Минэкономики, в условиях сложной морской логистики и введенных ограничений на экспорт украинской продукции рядом европейских стран это привело к затовариванию внутреннего рынка и соответственно к падению цен на продукты питания во II полугодии на 2,8%.

В министерстве ожидают, что рост экспорта в 2024 году приведет к уменьшению давления избытка некоторой продукции на отечественном рынке, "а дальнейшее увеличение потребления населения позволит производителям частично компенсировать из-за цен убытки и высокие затраты, вызванные войной".