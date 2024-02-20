В Германии готовят план передачи Украине оружия и боеприпасов – СМИ

Партии правительственной коалиции Германии подготовили предложение по вооружению для Украины, которое, среди прочего, предусматривает предоставление дальнобойных систем, однако крылатые ракеты Taurus в инициативе не упомянуты. Об этом пишут ряд немецких СМИ, в том числе Bild, сообщает Европейская правда.

Согласно сообщениям, коалиция подготовила пока непубличную заявку, которая имеет целью доставить в Киев больше боеприпасов, транспортных средств и систем вооружений. На этой неделе в Бундестаге должно состояться голосование по предложению.

Крылатые ракеты Taurus прямо не упоминаются в проекте. Однако речь идет о "поставке дополнительно необходимых систем вооружения большой дальности и боеприпасов для того, чтобы Украина (...) могла осуществлять целенаправленные удары в соответствии с международным правом по стратегически важным целям, расположенным далеко в тылу российского агрессора".

О каких именно системах вооружения большой дальности идет речь, не раскрывают.

В правительственной коалиции Германии убеждены, что украинцы должны иметь возможность атаковать военные склады или пути снабжения, которые находятся далеко за линией фронта. Таким образом, украинские войска будут лучше защищены.

Следует отметить, что Taurus может достигать целей на расстоянии более 500 км.

Кроме оружия для Украины, предложение также включает новые политические и экономические санкции против России.