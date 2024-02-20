Посол Украины отреагировал на действия польских протестующих, рассыпавших зерно

Посол Украины в Польше Василий Зварич назвал недостойными действия польских протестующих, которые рассыпали украинское зерно из грузового вагона, сообщает Европейская правда.

Посол выразил решительное осуждение действиям фермеров, высыпавших из вагона украинское зерно возле КПП "Медыка – Шегини".

"Полиция должна решительно отреагировать и наказать тех, кто нарушает закон. Такие действия являются пренебрежением к работе украинских аграриев в условиях российской агрессии, пренебрежением к себе самим и к другим людям. Стыд и позор, господа!" , – отреагировал посол.

Как сообщалось, утром 20 февраля польские фермеры перекрыли железную дорогу возле КПП "Медыка – Шегини" и высыпали часть зерна из грузового поезда на пути. Это стало вторым таким инцидентом за время протестов, но впервые – на железной дороге.

Во вторник акции польских фермеров проходят в десятках мест по всей территории страны, в том числе на пунктах пропуска на границе с Украиной.