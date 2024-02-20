Украинские перевозчики протестуют на польской границе в ответ на блокаду
Украинские перевозчики начали мирную акцию возле пунктов пропуска "Рава-Русская-Гребенное", "Краковец-Корчева" и "Шегини-Медыка". Это ответ на блокаду пунктов пропуска польскими протестующими, сообщает Суспільне.
Акция протеста стартовала в 12.00. Водители разместили на грузовиках плакаты с надписями на украинском и английском языках: "Снимите блокаду - верните украинских водителей домой", "Стоп блокаде на границах", "Потеряет Украина - будет терять Польша", "Блокада Украины - измена европейских ценностей" и другими.
"То, что делают поляки, уже вышло за любые пределы. [...] Суть нашей акции — останавливать польские автомобили, которые объезжают вне очереди и чтобы они стояли здесь так, как наши стоят в Польше", — говорит глава организации "Украинский транспортный союз во Львовской области" Олег Дубик.
Он отмечает, что польские грузовики будут впускаться на территорию Украины с той задержкой, с которой поляки пропускают украинские.
Председатель ОО "Международные автомобильные перевозчики Украины" Владимир Михалевич, мирная акция возле трех международных ПП "Рава-Русская", "Краковец" и "Шегини" продлится с 20 февраля по 15 марта или до разблокирования границ польскими митингующими.
"Или стоят все, или едут все. Не может быть ситуации, когда украинские автомобили стоят, а польские будут ехать. Понимаем ситуацию с тем, чего они хотят. Но все требования поляков есть либо к Евросоюзу, либо к своей власти, никаких претензий, требований к Украине нет, поэтому это очень странная ситуация. Люди настроены очень мощно, будут стоять круглосуточно", - говорит Владимир Михалевич.