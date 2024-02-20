Утренний обстрел Сумщины: количество погибших возросло
Во время российского обстрела Новослободской общины Конотопского района Сумской области 20 февраля погибла целая семья - женщина, двое ее сыновей и их родственники. Россия ударила по дому с дрона "Ланцет". Об этом заявили в Сумской ОВА, пишет Наталия Гурковская, РБК-Украина.
"В результате попадания погибла семья: мать и два сына, а также двое их дальних родственниц: бабушка и женщина, приехавшая из другого города", - говорится в сообщении.
По данным ОВА, в жилой дом попал вражеский ударный БПЛА типа "Ланцент".
Напомним, утром 20 февраля российские войска атаковали Сумскую область. Первоначально сообщалось о гибели двух человек.