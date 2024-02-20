В Кабмине отреагировали на действия польских фермеров, рассыпавших зерно

Украинские министры отреагировали на скандальный инцидент на границе Польши с Украиной, когда польские фермеры перекрыли железную дорогу возле КПП "Медыка – Шегини" и высыпали часть зерна из грузового поезда на пути, сообщает Европейская правда.

Министр инфраструктуры Александр Кубраков назвал действия польских фермеров "политической провокацией, направленной на разъединение наших народов".

"Два года украинские фермеры собирали зерно в бронежилетах, под обстрелами и минной опасностью. А украинская армия буквально самостоятельно пробила коридор для этого зерна через Черное море. Именно через Черное море идет 90% нашего экспорта" , – подчеркнул министр.

Он подчеркнул, что экспорт зерна – это не только "вопрос выживания" Украины, но и глобальная продовольственная безопасность.

В свою очередь министр экономики Юлия Свириденко отметила, что действия польских фермеров "вызывают беспокойство".

"Высыпание зерна из грузового поезда на пути, блокирование пассажирского движения – это не протест. Это нарушение общественного порядка. Такие методы не соответствуют стандартам поведения, которые ожидаются в европейской стране" , – подчеркнула она.

Министр добавила, что украинская власть проинформировала Еврокомиссию о ситуации с блокадой границы и ожидает решительной реакции.